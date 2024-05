VIDEO – Inter, guarda un po’ chi si rivede! Un nuovo arrivo in sede

L’Inter di Inzaghi è andata in vacanza dopo una stagione eccezionale culminata con la conquista della seconda stella proprio nel derby disputato in casa del Milan, il 22 aprile. La premiazione ufficiale è andata in scena però il 19 maggio in occasione di Inter-Lazio. Il club nerazzurro su Twitter annuncia un nuovo arrivo

STELLARI – L’Inter di Simone Inzaghi ha disputato una stagione stellare, letteralmente parlando. Lautaro Martinez e compagni, dopo una cavalcata eccezionale, hanno conquistato il ventesimo scudetto della storia nerazzurra, ovvero quello della seconda stella. Lo hanno fatto vincendo un derby storico contro il Milan, che rimarrà nella memoria di tutti i tifosi interisti per sempre.

PREMIAZIONE – La premiazione ufficiale è andata in scena poi il 19 maggio a San Siro, in occasione di Inter-Lazio. Coreografia spettacolare sugli spalti, pubblico delle grandi occasioni e Lautaro Martinez che solleva il suo primo scudetto da capitano.

Inter, un nuovo arrivo in sede: risplende!

NUOVO ARRIVO – Proprio quel trofeo è il nuovo arrivato nella bacheca dell’Inter e il club lo annuncia con un video su Twitter. Nel frattempo si lavora incessantemente al futuro, tra il rinnovo di Lautaro e la scelta del nuovo presidente. L’obiettivo di Oaktree è quello di proseguire sulla scia di quanto fatti sotto la presidenza di Steven Zhang. L’ormai ex patron nerazzurro ha infatti conquistato diversi titoli, affidandosi ad un management esperto, navigato e affiatato.

TAPPE – Il fondo americano non ha alcuna intenzione di cambiare gli uomini al comando ma chiaramente dovrà nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione. La data segnata in rosso è quella del 4 giugno. In seguito verrà nominato il nuovo presidente dell’Intere poi si potrà proseguire con mercato e rinnovi.

La bacheca dell’Inter si impreziosisce di un nuovo e storico trofeo.