VIDEO – Inter grintosa per la nuova stagione: “Andare avanti non è da tutti”

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Buoni propositi da parte dell’Inter per la nuova stagione, al via questa sera per i nerazzurri che affronteranno la Fiorentina questa sera: il video

VIDEO – L’Inter si dice pronta per la nuova stagione che comincerà ufficialmente stasera con Inter-Fiorentina, seconda giornata del campionato di Serie A, di fatto il primo turno per la squadra nerazzurra dopo il rinvio di Benevento-Inter. A seguire il filmato di presentazione da parte del Club.