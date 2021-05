VIDEO – Inter, grinta Lukaku! Il belga carico per l’atto finale con l’Udinese

GRINTA – L’ Inter continua a festeggiare la conquista dello scudetto ( vedi articolo ) mentre si prepara alla sfida con l’ Udinese di domenica alle ore 15.00 con annessa premiazione ufficiale della Serie A . La squadra di Antonio Conte in allenamento lavora con la consueta grinta, come dimostra tutta la carica di Romelu Lukaku nel video pubblicato dall’Inter su Twitter. Urlo scudetto per il numero nove nerazzurro.

