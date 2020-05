VIDEO – Inter, goleada finale: cinque reti all’Ascoli, Rummenigge scatenato

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 19 maggio 1985. Cinque gol all’Ascoli chiudono il campionato in bellezza, con il rotondo successo che vale la conferma del terzo posto e della qualificazione in Coppa UEFA. Altobelli e Rummenigge protagonisti.



CHIUSURA AL MEGLIO – Trentacinque anni fa l’Inter batteva 5-1 l’Ascoli nella trentesima giornata di Serie A 1984-1985. Contro un avversario condannato alla retrocessione ci sono da conquistare gli ultimi due punti per il terzo posto che vale la Coppa UEFA. La squadra allenata da Ilario Castagner mette la partita in discesa in chiusura di primo tempo, con i gol di Gianpiero Marini al 43′ e Alessandro Altobelli su rigore proprio nell’ultimo minuto del tempo regolamentare. Appena dopo l’intervallo, però, arriva il 2-1 di Aldo Cantarutti che rimette i due punti in discussione. È Giuseppe Bergomi, di testa, a riportare a due le marcature di vantaggio a un quarto d’ora dal termine ed evitare un finale di sofferenza. Così l’ultima parte di gara permette a Karl-Heinz Rummenigge di scatenarsi: il tedesco prima realizza il gol del poker (82′) e poi, due minuti più tardi, serve l’assist per la doppietta di Altobelli che chiude il pokerissimo. Di seguito il video di Inter-Ascoli dall’account YouTube “alessiafromcetona”.