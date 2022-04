VIDEO – Inter, gol del mese di marzo: è splendida la rete nerazzurra scelta

L’Inter ha reso noto il goal of the month della squadra nerazzurra per il mese di marzo: a seguire il video della rete scelta.

RETE AMARA – La prodezza di Lautaro Martinez ad Anfield contro il Liverpool è la rete scelta come gol del mese di marzo. Una rete amara quella dell’attaccante argentino dell’Inter in quanto decisiva per la vittoria finale contro i Reds, ma non in grado di ribaltare lo 0-2 dell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

⚽ | @DigitalBitsOrg GOAL OF THE MONTH Per il mese di marzo vince… 🥇 Lautaro #Martinez vs Liverpool pic.twitter.com/NNvmY9MvvN — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) April 13, 2022

Fonte: Twitter Inter