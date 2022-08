VIDEO – Inter, gol all’esordio: da Stankovic a Candreva fino a Jovetic e Calhanoglu!

L’Inter si prepara all’esordio in Serie A 2022-2023 contro il Lecce neo-promosso. Attraverso i canali social il club ha ricordato con un video alcuni dei gol realizzati all’esordio.

GOL ALL’ESORDIO – Oggi l’esordio in Serie A, l’Inter si prepara a iniziare al meglio la stagione e sfiderà il Lecce. Tantissimi i gol all’esordio realizzati dai nerazzurri, da quello di Jovetic contro l’Atalanta fino ad arrivare a quello di Hakan Calhanoglu la scorsa stagione in casa contro il Genoa. Ma anche tantissimi altri come Dejan Stankovic, Marco Materazzi e Antonio Candreva. Tu quale ricordi?

Quando si dice iniziare con il botto 😎

Vi ricordate questi gol della prima giornata? 👇 #ForzaInter — Inter (@Inter) August 13, 2022

