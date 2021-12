VIDEO – Inter, gli auguri di Natale da parte dei giocatori della capolista

Sarà un Natale in testa alla classifica per l’Inter, dopo aver chiuso il girone d’andata con quattro punti sulla seconda (vedi articolo). A poche ore dall’arrivo del 25 dicembre, la società ha mandato gli auguri dei giocatori.

FESTE IN TESTA – L’Inter celebra il Natale e le feste di fine anno in testa alla classifica. Gioia quindi doppia, visti i risultati raggiunti dalla squadra di Simone Inzaghi. La società fa gli auguri ai tifosi, in più lingue, con testimonial Samir Handanovic, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Danilo D’Ambrosio, Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Ionut Andrei Radu e Alessandro Bastoni (con un messaggio particolare).

Ecco il video dall’account ufficiale Twitter del club.