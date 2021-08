VIDEO – Inter-Genoa, l’ultimo precedente: gol lampo e dominio a San Siro

In attesa di Inter-Genoa di sabato, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre allo stadio San Siro, terminato con il punteggio di 3-0 in favore dei nerazzurri. Una partita aperta dopo soli 32 secondi e dominata fino all’ultimo.

DOMINIO – Il 21 febbraio 2021 allo stadio San Siro va in scena Inter-Genoa, l’ultimo precedente giocato a Milano dalle due squadre. I nerazzurri sono chiamati a vincere per allungare sulle inseguitrici Milan e Juventus e non deludono le attese. Dopo soli 32 secondi, infatti, arriva la rete che apre la sfida: scambio Lautaro Martinez-Romelu Lukaku, con il belga che punta la porta di Mattia Perin, segnando l’1-0. Nel secondo tempo arrivano anche i gol che chiudono la sfida: al 69′ Matteo Darmian sfrutta un assist di Lukaku per segnare di destro, mentre al 78′ è Alexis Sanchez a ribadire in rete un tiro sempre di Lukaku. Riviviamo insieme – grazie al canale “YouTube” ufficiale dell’Inter – l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e appena raccontato, in attesa della partita di sabato alle 18.30.