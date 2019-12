VIDEO – Inter-Genoa, l’ultima volta gioia doppia per Gagliardini

Condividi questo articolo

L’ultimo Inter-Genoa a San Siro si è disputato il 3 novembre 2018, una partita conclusasi in gloria per gli uomini di Spalletti. Nonostante le numerose assenze, l’Inter ha schiantato la squadra di Ivan Juric con un roboante 5-0. Mattatore della giornata è stato Gagliardini con una doppietta, ma tra i migliori del match si iscrive anche Joao Mario. Ecco il video che ripercorre tutti i gol della gara.

PRIMO TEMPO IN CASSAFORTE – Inter-Genoa del novembre 2018 vale la settima vittoria consecutiva per i nerazzurri nelle prime 11 gare di campionato. Dato il successivo impegno di Champions League contro il Barcellona, Luciano Spalletti opta per una formazione rimaneggiata per affrontare il Genoa di Ivan Juric. Spazio dal primo minuto per Lautaro Martinez come unico interprete d’attacco; più indietro, posto da titolare anche per Roberto Gagliardini e per Joao Mario. E proprio il portoghese dimostra una voglia strepitosa di impressionare il tecnico ed i tifosi, dopo i mugugni estivi e lo scarso impegno lamentato da alcuni supporter. Al 14′ del primo tempo, con un’azione apparentemente sconclusionata in area, l’ex Sporting Lisbona consegna la palla a Gagliardini, che porta in vantaggio l’Inter. Due minuti dopo arriva il raddoppio di Matteo Politano, lasciato libero d’imperversare dalla retroguardia rossoblu. Due gol in due minuti per chiudere il match già nella prima frazione.

SECONDO TEMPO DI RIFINITURA – Il 3-0 arriva a inizio ripresa, e porta ancora la firma di Gagliardini, che ribadisce violentemente in rete da due passi una respinta di Ionut Radu. Il Genoa si rivelerà una squadra felice per il centrocampista italiano: per lui, una doppietta anche nello 0-4 del ritorno. Le altre due reti arrivano nel recupero di Inter-Genoa. Al 94′ arriva la meritata gioia per Joao Mario, che infila un sinistro rasoterra sul primo palo, dal limite. Al 96′ arrotonda Radja Nainggolan, ancora su assist del portoghese. Nel video dell’account YouTube della Serie A tutti i gol e gli highlights della gara: