VIDEO – Inter-Genoa 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Inter-Genoa, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



NATALE IN TESTA – Inter-Genoa 4-0 nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. L’Inter ritrova la vittoria dopo venti giorni e chiude l’anno in bellezza. Poker senza discussioni a un Genoa senz’anima, con Thiago Motta che pagherà con l’esonero anche per colpe non sue. Mezz’ora a senso unico, poi Romelu Lukaku apre il conto di testa su cross di Antonio Candreva, dopo una delle infinite palle perse dagli ospiti in uscita. Novantanove secondi ed è già 2-0, sempre su recupero alto Lukaku riceve spalle alla porta, serve arretrato Roberto Gagliardini che di destro raddoppia con deviazione. Il centrocampista, che segna quasi soltanto (e sempre) alle genovesi, si guadagna anche il rigore del 3-0 per un fallo di Kevin Agudelo: Lukaku dovrebbe batterlo, ma dà il pallone a Sebastiano Esposito e il classe 2002, al debutto da titolare, va subito in gol con una botta secca alla destra di Ionut Radu. Il gesto di altruismo di Romelu Lukaku premia comunque il belga, che al 71′ riceve da Candreva e in area scarica un sinistro sotto l’incrocio. Inter prima con la Juventus, Genoa ultimo e dopo la sosta probabilmente ci sarà Diego Lopez. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.