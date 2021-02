VIDEO – Inter-Genoa 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Genoa, copyright Inter-news.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Genoa, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



SENZA STORIA – Inter-Genoa 3-0 nella ventiquattresima giornata di Serie A. L’Inter consolida la sua leadership in testa alla classifica. Col Genoa, che non perdeva dal 6 gennaio in campionato, ai nerazzurri bastano 32” per sbloccarla: Romelu Lukaku duetta con Lautaro Martinez, avanza fino al limite e col destro fa subito gol. Partita già in discesa, coi nerazzurri che dominano. Nicolò Barella colpisce la traversa di sinistro, mentre Mattia Perin più volte salva il risultato. L’1-0, nonostante un netto dominio, rimane fino al 69′. Poi Lukaku si attira su di sé tre giocatori del Genoa e serve l’accorrente Matteo Darmian, che con un colpo da biliardo raddoppia per l’Inter. Entra Alexis Sanchez e ci mette un minuto per segnare, al 77′ Ivan Perisic crossa per Romelu Lukaku sul cui tiro Perin è ancora decisivo, Jérome Onguéné rinvia corto e il cileno di testa infila la porta rossoblù. L’assistente alza la bandierina, ma dopo due minuti di controllo VAR si nota come non sia fuorigioco. Non c’è più storia, rientra anche Danilo D’Ambrosio a cui Perin nega il 4-0 su un gran tiro a giro. Per l’Inter è una vittoria di fondamentale importanza. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.