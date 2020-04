VIDEO – L’Inter frena la remuntada del Barcellona: impresa in 10 e finale

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 28 aprile 2010. Dopo il capolavoro dell’andata l’Inter regge al Camp Nou: altro che remuntada del Barcellona, è finale di Champions League.

L’IMPRESA DI BARCELLONA – Dieci anni fa l’Inter perdeva 1-0 contro il Barcellona nel ritorno delle semifinali di Champions League 2009-2010. È la sconfitta più bella nella storia nerazzurra: dopo il 3-1 dell’andata al Meazza la squadra di José Mourinho può anche “permettersi” di perdere con un gol di scarto, ma si sapeva da subito che sarebbero stati novanta minuti più recupero infiniti. Per tutta la settimana in Spagna si grida alla remuntada, con la certezza che il risultato sarebbe stato capovolto. Al 28′ l’espulsione di Thiago Motta, doppio giallo per una manata a Sergio Busquets che fa una sceneggiata vergognosa, lascia l’Inter in dieci, ma da lì in avanti comincia una partita praticamente perfetta in fase difensiva. Julio César al 33′ fa una parata irreale su Lionel Messi, mentre l’ex Zlatan Ibrahimovic è annullato da un monumentale Walter Samuel. Il Barcellona riesce a passare all’84’ con Gerard Piqué, in posizione sospetta, avviando un finale terribile. Per qualche secondo si teme la fregatura, quando Bojan Krkic fa il 2-0: c’è un fallo di mano precedente di Yaya Touré, gol annullato. Al fischio finale, con gli addetti allo stadio che fanno subito partire gli idranti, l’Inter esulta: è di nuovo all’ultimo atto di Champions League e può giocarsi il Triplete contro il Bayern Monaco. Di seguito il video di Barcellona-Inter dall’account YouTube “luisbc3”.