VIDEO – Inter-Fiorentina, l’ultimo precedente: vittoria in Coppa Italia

Manca sempre meno al ritorno in campo dei nerazzurri dopo il pareggio per 2-2 arrivato domenica sera contro la Roma. Domani, alle ore 21:45, è in programma infatti il fischio d’inizio di Inter-Fiorentina. Riviviamo insieme, tramite gli highlights, l’ultimo incrocio tra le due squadre, a Milano, con la vittoria dei nerazzurri nei quarti di finale di Coppa Italia.

NIENTE GOL – Dopo la netta vittoria per 4-1 a San Siro contro il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia, il 29 gennaio 2020 i nerazzurri guidati da Antonio Conte ospitano in casa la Fiorentina per i quarti di finale. Sfida bloccata nel primo tempo, che si infiamma poi nella ripresa. A sbloccare il risultato ci pensa Antonio Candreva poco dopo il rientro dagli spogliatoi, ma Martin Caceres di testa – al 60′ – trova la rete del momentaneo pareggio. Il gol vittoria passa dai piedi di Nicolò Barella, che con un grandissimo destro di controbalzo supera il portiere della squadra avversaria e regala ai nerazzurri la qualificazione in semifinale di Coppa Italia. In vista di Inter-Fiorentina in programma domani sera a San Siro – valida questa volta per la 35sima giornata di Serie A – , ecco di seguito gli highlights della partita di andata.

Fonte: Youtube – Canale ufficiale Inter