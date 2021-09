VIDEO – Inter-Fiorentina 3-3, Primavera: gol e highlights della partita

Inter-Fiorentina, match della seconda giornata del Campionato Primavera 1, si è concluso con il risultato di 3-3. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita.



PARI SPETTACOLO – Allo Stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni è andata in scena Inter-Fiorentina, gara valevole per il Campionato Primavera 1 (vedi articolo). I nerazzurri passano subito in vantaggio con Fabio Abiuso al 3′. La Fiorentina di Alberto Aquilani trova il pareggio al 25′ con Di Stefano. Allo scadere del primo tempo, i ragazzi di Cristian Chivu tornano in vantaggio, ancora con Abiuso. Nella ripresa i viola riescono a ribaltare il match con le reti di Di Stefano e Toci. L’Inter pareggia all’84’ con Giovanni Fabbian, lesto ad avventarsi su una palla vagante in area. La gara si chiude così sul 3-3 con un punto a testa.

I nerazzurri, dopo la vittoria contro l’Atalanta nella prima giornata, salgono a 4 punti in classifica.