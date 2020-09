VIDEO – Inter-Fiorentina: il dietro le quinte del pazzo esordio nerazzurro

Inter-Fiorentina

L’Inter di Conte ha iniziato la stagione 2020/2021 con una rimonta nel finale. I nerazzurri hanno infatti superato per 4 a 3 la Fiorentina guidata da Giuseppe Iachini. Rivediamo il dietro le quinte

DIETRO LE QUINTE – Come di consuetudine l’Inter – attraverso il proprio canale YouTube – ha pubblicato il video del dietro le quinte della sfida vinta contro la Fiorentina. Dall’arrivo delle squadre a San Siro, fino alle interviste finali passando anche per il ritorno in Serie A del pubblico ecco le immagini della vittoria dei nerazzurri firmata da Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Danilo D’Ambrosio.