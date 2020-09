VIDEO – Inter-Fiorentina 4-3, Serie A: gol e highlights della partita

Lautaro Martinez esultanza Inter-Fiorentina

Inter-Fiorentina, anticipo della seconda giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 4-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



DOPPIA RIMONTA – Inter-Fiorentina 4-3 nell’anticipo della seconda giornata di Serie A. L’Inter ribalta in due minuti la situazione e prende tre punti fondamentali per iniziare al meglio. La Fiorentina segna al 3′, con un cross dell’ex Cristiano Biraghi sul quale Giacomo Bonaventura e Christian Kouamé, dimenticati dalla difesa nerazzurra, possono scambiare due volte per il gol facile di quest’ultimo. L’arbitro Gianpaolo Calvarese leva un rigore a Lautaro Martinez col VAR, ritenendo corretto al monitor l’intervento di Martin Caceres. Nessuno però può togliere al Toro l’1-1 nel secondo minuto di recupero del primo tempo, un gran destro dal limite. Al 52′ sempre Lautaro Martinez propizia il 2-1: sul suo tiro devia prima Sofyan Amrabat e poi Federico Ceccherini, autogol. Una volta sotto la Fiorentina si risveglia e ribalta ancora il punteggio. Lo fa soprattutto grazie a Franck Ribéry, che al 57′ attira su di sé la difesa dell’Inter e serve Gaetano Castrovilli per il 2-2. Il francese fa ancora meglio al 63′, con un filtrante a tagliare il campo per l’inserimento di Federico Chiesa freddo nel battere Samir Handanovic. Antonio Conte fa diversi cambi: entrano fra gli altri Arturo Vidal e Achraf Hakimi, all’esordio. Quest’ultimo all’87’, su gran palla dell’altro subentrato Alexis Sanchez, mette dentro per il 3-3 di Romelu Lukaku. Il belga si riscatta, dopo due grossi errori solo davanti al portiere sul 2-3. Passano due minuti e, su corner battuto corto, Sanchez crossa per il colpo di testa vincente di Danilo D’Ambrosio: 4-3! Di seguito il video con la sintesi di Inter-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.