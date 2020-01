VIDEO – Inter-Fiorentina 2-1, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Inter-Fiorentina, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza.



ESORDIO VINCENTE – Inter-Fiorentina 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia. L’Inter torna in semifinale di Coppa Italia dopo quattro anni. Vendica il pareggio di un mese e mezzo fa contro la Fiorentina e sfiderà il Napoli nel penultimo atto della competizione. Al termine di un primo tempo con non molte occasioni (la migliore di Pol Lirola in avvio) combinazione in area con Lautaro Martinez che aggira Federico Ceccherini, il difensore manca l’intervento e subentra Antonio Candreva che arriva prima di Pietro Terracciano per fare 1-0 al 44′. L’Inter ha varie occasioni per raddoppiare a inizio ripresa, ma non lo fa e prende il pari come spesso successo di recente. All’ora di gioco, dopo un tiro di Lirola deviato da Matias Vecino, dall’angolo di Erick Pulgar di testa Martin Caceres sovrasta Lautaro Martinez e pareggia. Dusan Vlahovic ha la chance di ribaltare il risultato, ma Samir Handanovic è prodigioso e lo ferma nell’uno contro uno. Antonio Conte fa debuttare Christian Eriksen, e appena entra il danese arriva il 2-1. È il 67′, apertura sulla destra per Vecino e cross al centro respinto da Nikola Milenkovic al limite, dove Nicolò Barella è strepitoso nel coordinarsi e tenere basso il pallone per il definitivo vantaggio. Successo fondamentale per rimettere l’Inter in carreggiata dopo i tanti pareggi di gennaio. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Fiorentina dal canale YouTube “Antonionne Football”.