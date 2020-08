VIDEO – Inter in finale di Europa League,...

VIDEO – Inter in finale di Europa League, l’abbraccio coi tifosi a Dusseldorf

Condividi questo articolo

L’Inter è in finale di Europa League, grazie al magnifico 5-0 allo Shakhtar Donetsk. La società ha pubblicato un video dove, al ritorno in albergo, Conte e qualche giocatore si sono fermati a salutare i tifosi che, anche all’1 di notte inoltrata, hanno aspettato la squadra per celebrare la qualificazione all’ultimo atto.

IN FINALE! – Poco dopo l’1 di notte l’Inter è tornata in albergo a Dusseldorf, dove inizierà a preparare la finale di Europa League. Ad attendere il pullman della squadra c’erano alcuni tifosi, che hanno festeggiato il 5-0 allo Shakhtar Donetsk. Con loro si sono fermati Antonio Conte e alcuni giocatori, in un primo momento di contatto dopo tanti mesi e varie partite a porte chiuse. Di seguito il video pubblicato dall’account Twitter ufficiale del club.