VIDEO − Inter, il film della stagione 2020/21: tutta la cavalcata scudetto

CAVALCATA SCUDETTO − Inter Media House ha prodotto un interessante film sulla stagione nerazzurra. Nel filmato, dal titolo “I M Together: Our Scudetto Season Review“, sono presenti diversi momenti decisivi per la stagione dei campioni d’Italia a partire dalla cocente sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. Il film − presente sul canale YouTube del club e su Inter TV − contiene anche delle belle interviste ai diversi calciatori nerazzurri che potrete consultare nel corso della giornata attraverso il nostro sito.

Di seguito il filmato che racconta la straordinaria cavalcato scudetto interista pubblicato dal canale YouTube del club.