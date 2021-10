VIDEO – Inter, Fifa22 sprona i giocatori nerazzurri: 2 puntano a migliorare

L’Inter e Fifa22 fanno felici i giocatori nerazzurri, che hanno ricevuto le loro VIP packs. Qualcuno coglie la propria scheda personale come una sfida per migliorare sempre di più. Ecco il video pubblicato dal profilo Twitter ufficiale dell’Inter

MIGLIORARE PAROLA D’ORDINE – L’Inter e Fifa22 insieme per fare felici i giocatori nerazzurri. Samir Handanovic e compagni hanno ricevuto le loro VIP packs con le schede personali e le valutazioni del noto videogame. Qualcuno pensa ai figli mentre altri, come Joaquin Correa e Nicolò Barella, colgono il tutto come una sfida per migliorarsi sempre di più.

«Vediamo se sono contento», afferma Barella. «Devo migliorare ancora», aggiunge. E così anche Correa.