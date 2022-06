VIDEO – Inter ferma su Dybala, ora congelato: la spiegazione legata ai numeri

L’operazione Paulo Dybala (vedi focus) non decolla e i motivi sembrano non essere solo economico-contrattuali, cioè legati all’ingaggio dell’attaccante argentino. A frenare il suo approdo a Milano è soprattutto l’abbondanza di punte in casa Inter. Si sbloccherà? Di seguito il video con l’intervento del collega Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport

