VIDEO – Inter ferma su Dybala, che ora riflette su nuove cifre e destinazioni

La frenata dell’Inter ha come conseguenza anche le nuove riflessioni da parte dello stesso Paulo Dybala (vedi video). L’attaccante argentino potrebbe prendere in considerazione altre squadre ma pure altre cifre contrattuali… al ribasso. Così rientra in corsa anche il Milan? Di seguito il video con l’intervento del collega Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport

