VIDEO – Inter-Empoli, nerazzurri con maglie speciali per l’anno del coniglio

Stasera l’Inter scenderà in campo a San Siro contro l’Empoli indossando delle maglie speciali per celebrare l’anno del coniglio.

MAGLIE SPECIALI – Per Inter-Empoli la squadra nerazzurra scenderà in campo con delle maglie celebrative per il Capodanno cinese. A seguire il video pubblicato dal Club nerazzurro su Twitter che mostra in dettaglio la maglia speciale per l’anno del coniglio.

Fonte: Twitter Inter