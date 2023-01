VIDEO – Inter-Empoli, maglia speciale del Capodanno cinese! È l’anno del coniglio

Per Inter-Empoli di lunedì la squadra di Inzaghi indosserà una maglia speciale per il Capodanno cinese, che si terrà domenica. Il 2023, come da tradizione, è definito l’anno del coniglio.

LA MAGLIA – L’Inter festeggia il Capodanno cinese con una maglia speciale che sarà indossata lunedì sera contro l’Empoli. La formazione allenata da Simone Inzaghi, nel posticipo della diciannovesima giornata di Serie A, giocherà con una divisa celebrativa coi nomi dei giocatori scritti in caratteri cinesi, come già avvenuto altre volte, i numeri in giallo con un pattern personalizzato e una patch dedicata sulla manica. Lì sarà presente una frase benaugurante, un gioco di parole costruito col carattere 兔, in cinese “coniglio”. Ed è proprio l’anno del coniglio quello assegnato dalla tradizione cinese al 2023. La maglia speciale per Inter-Empoli sarà in vendita in edizione limitata sul sito ufficiale e nei negozi di Galleria Passarella e dello stadio, con le personalizzazioni di Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu ed Edin Dzeko.

Questo il video celebrativo, con Bastoni come protagonista, dall’account ufficiale YouTube dell’Inter.