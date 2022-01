VIDEO – Inter-Empoli 3-2 DTS, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Inter-Empoli, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-2 dopo i tempi supplementari (2-2): questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



CHE FATICA! – Inter-Empoli 3-2 dopo i tempi supplementari (2-2) negli ottavi di finale di Coppa Italia. Servono ancora 120′ all’Inter per festeggiare, come in Supercoppa Italiana. Due minuti e si fa subito male Joaquin Correa, fastidio muscolare dopo un contrasto con Simone Romagnoli: esce in lacrime. Al suo posto Alexis Sanchez, in un gran momento e che segna addirittura di testa al 13′ su bel cross di Denzel Dumfries. L’Inter gestisce con tranquillità il primo tempo, ma forse sottovaluta troppo l’Empoli dei giovani che all’intervallo fa tre cambi e ribalta il volto del match. Al 61′ cross da sinistra, controllo e mancino vincente proprio di uno dei subentrati, Nedim Bajrami. I toscani ci credono e avrebbero pure un rigore omaggio, con l’arbitro che si inventa un fallo di mano di Denzel Dumfries: il VAR cancella. Ma l’1-2 è solo rimandato al 76′, con cross di Leo Stulac per Patrick Cutrone che di testa prende la traversa, rimpallo sul tacco di Ionut Andrei Radu e sfortunatissimo autogol. L’Inter si riversa in attacco con tre punte, sfonda però grazie a un difensore: spettacolare mezza rovesciata di Andrea Ranocchia pochi secondi oltre il 90′ e 2-2. Si va ai supplementari, dove entra e decide Stefano Sensi, in procinto di andare alla Sampdoria ma decisivo col destro vincente al 104′. Un grosso sospiro di sollievo, visto come si era messo l’incontro. Ai quarti per l’Inter match casalingo con Roma o Lecce, in campo alle 21.

Video con gli highlights di Inter-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.