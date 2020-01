VIDEO – Inter-Empoli 2-1: le migliori partite del 2019 (#1)

Condividi questo articolo

È Inter-Empoli del 26 maggio la partita migliore del 2019 appena concluso. Perché la scelta del 2-1 che ha chiuso lo scorso campionato, rispetto ad altre tipo i due derby? Semplicissimo: è l’unica dell’ultimo anno che ha permesso di ottenere un obiettivo, la Champions League. Questo, ovviamente, oltre a tutto quello che è successo negli incredibili novanta minuti e più. Ecco il video.

ULTIMA GIORNATA DI GLORIA – Inter-Empoli finisce 2-1 domenica 26 maggio per la trentottesima giornata di Serie A. L’Inter riesce a qualificarsi in Champions League, al termine di una sofferenza indescrivibile. Domina per un tempo contro l’Empoli, ma si blocca a causa dei ripetuti miracoli di Bartlomiej Dragowski. Sembra fatta al 51′, quando Keita Baldé Diao (mandato in campo dopo l’intervallo da Luciano Spalletti) ne salta due e incrocia il diagonale col destro per l’1-0, ma poco dopo Mauro Icardi si procura (fallo di Dragowski rivisto e confermato al VAR) un rigore che si fa parare calciando in maniera pessima. Così l’Empoli risorge e comincia a giocare in maniera incredibile, favorito anche dall’imbarazzante ingresso di Dalbert Henrique, trovando il pareggio al 76′ con un cross di Salih Uçan sul quale Hamed Junior Traoré è solissimo sul secondo palo. I toscani sarebbero salvi, ma all’81’ Matias Vecino ha la forza per una corsa fino al limite chiusa con un tiro sul palo, ribadito in rete da Radja Nainggolan. Finale al cardiopalma: Samir Handanovic compie tre miracoli e Danilo D’Ambrosio colpisce un’auto-traversa, Marcelo Brozovic farebbe gol al 94′ ma il VAR annulla per un fallo di Keita su Dragowski, col senegalese espulso per doppio giallo. Dopo un lunghissimo recupero triplice fischio liberatorio per l’Inter, qualificata alla Champions League, Empoli retrocesso. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.

INTER – LE MIGLIORI PARTITE DEL 2019

0-2 al Milan il 21 settembre

2-3 al Milan il 17 marzo

1-3 allo Slavia Praga il 27 novembre

4-0 al Genoa il 21 dicembre

2-0 al Borussia Dortmund il 23 ottobre

4-0 al Lecce il 26 agosto

1-3 alla Sampdoria il 28 settembre

0-3 al Torino il 23 novembre

2-1 alla Sampdoria il 17 febbraio