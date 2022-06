VIDEO – Inter e Chelsea a metà strada per Lukaku: ottimismo dopo offerta Zhang

La forbice tra domanda e offerta è sempre più ridotta. L’Inter non ha ancora soddisfatto le richieste del Chelsea per il prestito di Romelu Lukaku. Le due squadre si trovano esattamente a metà strada ma in casa nerazzurra c’è più ottimismo dopo l’ultimo rilancio del Presidente Steven Zhang. Di seguito il video con il servizio del collega Matteo Barzaghi per Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).