VIDEO – Inter, doppia seduta ad Appiano Gentile: la giornata di oggi in 60 secondi!

L’Inter oggi si è riunita in allenamento per il secondo giorno ad Appiano Gentile in attesa del ritorno dei nazionali.

IN 60 SECONDI – Seconda giornata di allenamenti ad Appiano Gentile, con il gruppo non ancora al completo. Come ieri, presenti i nuovi acquisti (vedi QUI) a parte Romelu Lukaku, che tornerà domani insieme a Lautaro Martinez e Joaquin Correa anticipando così il rientro dalle vacanze. La giornata di oggi in un video di sessanta secondi pubblicato attraverso i canali ufficiali del club.

6⃣0⃣ secondi per rivivere con noi la giornata 🔙#ForzaInter pic.twitter.com/zkFtfjzVzl — Inter (@Inter) July 7, 2022

Di seguito il video pubblicato su Twitter.