VIDEO – Inter, dopo Pastorello in sede quotazioni di Acerbi in risalita su Chalobah

Francesco Acerbi resta una pista molto percorribile per l’Inter in difesa. Soprattutto dopo il passaggio in sede dell’agente Federico Pastorello (vedi video). Il centrale della Lazio è in concorrenza l’inglese Trevoh Chalobah del Chelsea, più giovane e costoso dell’italiano. Di seguito il video con l’intervento della collega Sarah Castellana dagli studi di Sky Sport

