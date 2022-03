VIDEO – Inter, dopo la grigliata 4 nerazzurri si sfidano a FIFA 22: chi vince?

L’Inter si prepara alla delicata sfida con la Fiorentina in programma sabato a San Siro alle ore 18.00, con il dubbio Brozovic ancora da sciogliere (QUI le ultime). Per alleggerire la tensione Bastoni e altri tre nerazzurri si sfidano a FIFA 22. Ecco chi è il vincitore

SMORZA TENSIONE – L’Inter dopo il mezzo passo falso con il Torino è chiamata alla vittoria con la Fiorentina nel prossimo turno di campionato. L’osservato speciale ad Appiano Gentile è ancora Marcelo Brozovic che si allena a parte e rimane in dubbio per la sfida con i viola, in programma sabato a San Siro alle ore 18.00. Per smorzare la tensione, oltre alla grigliata di squadra (vedi articolo), quattro nerazzurri si sono sfidati in un torneo a FIFA 22.

TATTICHE – I quattro gamer sono Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco. Si parte con una sfida due contro due per finire all’uno contro uno tra tattiche e risate. Alla fine la spunta Calhanoglu che porta a casa l’ambito trofeo.