VIDEO IN – Inter-Dinamo Kiev, la squadra di Inzaghi arrivata a Monza

Inter-Dinamo Kiev prenderà il via alle ore 18.30. La squadra di Inzaghi è arrivata, con due pullman come da prassi post-pandemia, all’U-Power Stadium di Monza per l’ultima amichevole. Ecco il video del nostro inviato.

L’ARRIVO – A poco più di un’ora dal calcio d’inizio di Inter-Dinamo Kiev la squadra di Simone Inzaghi è a Monza. I due pullman dell’Inter sono appena entrati all’U-Power Stadium, fra poco arriveranno le formazioni ufficiali. La Dinamo Kiev, invece, ha già raggiunto in precedenza l’impianto. Il via è alle ore 18.30, arbitra Marco Piccinini come annunciato poco fa (vedi articolo). Di seguito il video dell’arrivo dei nerazzurri, dall’inviato di Inter-News.it a Monza Roberto Balestracci.