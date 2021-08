VIDEO – Inter-Dinamo Kiev, l’ultimo precedente: rimonta storica in Ucraina

In attesa di Inter-Dinamo Kiev, amichevole in programma domani sera alle 18.30 allo Stadio Brianteo di Monza, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre. Risale al 4 novembre 2009, con una rimonta indimenticabile per tutti i tifosi nerazzurri.

RIMONTA STORICA – Il quattro novembre 2009, allo stadio Dynamo Lobanovski va in scena Dinamo Kiev-Inter. La sfida, valevole per la quarta giornata della Champions League 2009-2010 è una sorta di dentro o fuori per i nerazzurri, costretti a vincere dopo tre pareggi nelle prime tre gare. Le cose non si mettono bene però per la squadra dell’allora tecnico José Mourinho: al 21′, infatti, sono i padroni di casa ad andare in vantaggio con una rete di Shevchenko. Quando tutto sembra perduto, nel forcing finale i nerazzurri trovano la rete del pareggio all’85’ grazie a Diego Milito e a un gol su un batti-e-ribatti firmato da Wesley Sneijder al 90′. Una rimonta storica, che permetterà ai nerazzurri di restare in corsa e, alla fine della stagione, di conquistare il leggendario Triplete. Riviviamo insieme – grazie al canale YouTube “4INTERMYLIFE1908”- l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e appena raccontato, in attesa di Inter-Dinamo Kiev di domani sera.