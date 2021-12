VIDEO – Inter, di Dimarco il gol più bello di agosto e settembre

Digitalbits Goal of the Month: Federico Dimarco, terzino dell’Inter, ha realizzato il gol più bello dei mesi di agosto e settembre.

GOL PIÙ BELLO – È il gol di Federico Dimarco, realizzato su calcio di punizione in casa della Sampdoria, quello scelto dai tifosi come rete più bella dei mesi di agosto e settembre. La nota e il video dell’Inter. “È di Federico Dimarco il Digitalbits Goal of the Month riferito ai mesi di agosto e settembre. La sua punizione all’incrocio dei pali contro la Sampdoria è stata scelta dai tifosi nerazzurri come la rete più bella segnata nell’inizio di stagione“.

SECONDO E TERZO – “Nell’elenco dei 10 candidati al gol del mese Dimarco ha battuto in volata la strepitosa volée di Lautaro Martinez contro l’Atalanta, mentre al terzo posto si è piazzata la stupenda rovesciata di Nunziatini in Youth League contro il Real Madrid“.

VIDEO – “Ora non resta che rivedere ancora il gol del mancino nerazzurro e attendere la nuova votazione: il Digitalbits Goal of the Month di ottobre aspetta i tifosi“.

Fonte: Inter.it