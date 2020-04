VIDEO – Inter di rimonta con la Lazio: magia di Sneijder, Eto’o letale

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 23 aprile 2011. La partita contro la Lazio si mette male per i nerazzurri: al 24′ sono in svantaggio e in inferiorità numerica. A ribaltare il punteggio ci penseranno Sneijder, con la sua specialità, e Samuel Eto’o.

RUGGENTE RIMONTA – Alla 34ma giornata della Serie A 2010/11 i giochi del campionato non sono ancora chiusi. L’Inter insegue il Milan a 8 punti di distanza, e la vittoria contro la Lazio ritarda la festa scudetto rossonera di altri due turni. La gara contro i biancocelesti inizia però sotto la peggiore stella. Al 24′ Julio Cesar atterra il futuro interista Mauro Zarate in area. Rosso per il numero 1 nerazzurro, e trasformazione a firma dell’argentino che porta in vantaggio i suoi. Il pareggio arriva solo al 40′, grazie alla specialità di Wesley Sneijder. Il 10 olandese pennella una bella punizione dai 20 metri, siglando l’1-1. Il gol decisivo porta invece la firma di Samuel Eto’o, e arriva all’ottavo minuto della ripresa. Zanetti lancia un filtrante verso l’area laziale da prima della metà campo. Vi si avventa il camerunense, da solo contro due avversari. Il più arretrato, Biava, compie però un errore fatale: scivola, e spalanca le porte dell’area al numero 9. Un invito a nozze per Eto’o, che salta il portiere e trova il gol numero 20 in campionato. Nel video YouTube di “inter070” tutti gli highlights della gara: