VIDEO – Inter di Inzaghi a riposo mentre la dirigenza lavora in ottica futura – TG Inter News 7 febbraio 2023

TG IN NERAZZURRO − L’Inter di Simone Inzaghi dopo aver trionfato nel derby ha osservato qualche giorno di riposo in attesa di scendere nuovamente in campo lunedì contro la Sampdoria. Nel frattempo Javier Zanetti è tornato sulla questione Milan Skriniar mentre Andreas Brehme ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Inter-News.it (TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN di martedì 7 febbraio 2023 pubblicato sulla nostra Web TV ( − L’didopo aver trionfato nel derby ha osservato qualche giorno di riposo in attesa di scendere nuovamente in campo lunedì contro la. Nel frattempoè tornato sulla questionementreha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di vedi articolo ). Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del, curato e realizzato dalla nostra redattrice, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN dipubblicato sulla nostra Web TV ( iscriviti subito! ).