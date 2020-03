VIDEO – L’Inter demolisce la Sampdoria: apre Perisic, Icardi serve il poker

Il 18 marzo 2018 il lunch match della Serie A presenta Sampdoria-Inter. I nerazzurri partono subito in quarta e non si fermano più. Il primo tempo finisce con un rotondo 0-4, maturato in 18 minuti. Apre Perisic, poi si scatena Icardi che serve una tripletta. Bastano cinque minuti nella ripresa per il poker personale del numero 9, che chiude i conti della gara.

INTER DEVASTANTE – L’Inter che il 18 marzo 2018 affronta la Sampdoria a Marassi non si trova nel migliore dei suoi periodi. Dopo una straordinaria cavalcata da agosto a novembre, nei mesi invernali si inceppa qualcosa. Ai 40 punti raccolti nelle prime 16 giornate, ne seguono 13 nelle successive 12. Ma la macchina in mano a Luciano Spalletti torna a sgasare in quel di Genova. I nerazzurri partono forte, e l’area blucerchiata diventa l’unica zona di gioco. Ivan Perisic e Mauro Icardi sono in stato di grazia, e trascinano i compagni. Apre il croato al 26′, impattando con un perfetto terzo tempo un cross dalla trequarti di Joao Cancelo. Poi si scatena l’argentino, che serve una tripletta in meno di 15 minuti.

Sampdoria-Inter 0-5: Icardi inarrestabile

Il primo gol di Icardi arriva su calcio di rigore, provocato da un atterramento di Rafinha in area. Il secondo è forse il più bello della giornata. Perisic incendia la fascia, entra in area dalla sinistra e serve al centro. Icardi viene anticipato da un difensore, rientra dal taglio sul primo palo, ma ha la porta alle sue spalle. Niente di più semplice: tacco fulminante che lascia di sasso compagni e avversari. La tripletta è servita a un giro di orologio dall’intervallo. Stavolta è Rafinha a cercare il gol di tacco, ma Emanuele Viviano respinge: Icardi si avventa sulla ribattuta e insacca a porta vuota. Il gol che chiude ogni discorso arriva al 6′ della ripresa. La difesa della Sampdoria respinge malissimo un pallone, che si alza in area. Scende perfetto per Icardi, che colpisce al volo trovando anche un rimbalzo infido: Viviano non può nulla, è 0-5. Nel video YouTube della Serie A, tutti gli highlights della gara: