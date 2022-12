VIDEO – Inter, dalla rovesciata di Eto’o e Materazzi a Ranocchia: tutti i gol in acrobazia!

Tutti i gol realizzati in grande stile dai giocatori dell’Inter tra passato e presente, dalla rovesciata dai Andrea Ranocchia a quella di Marco Materazzi, passando per Samuel Eto’o, Fredy Guarin e Lautaro Martinez. Ecco tutti in in acrobazia.

IN ACROBAZIA – Ogni gol è un’emozione per tutti i tifosi, ma ce ne sono alcuni che esaltano particolarmente i tifosi e sono quelli in grande stile, soprattutto se a realizzarli sono i più inaspettati come Marco Materazzi e Andrea Ranocchia, di ruolo difensore centrale. Ma non solo: anche Samuel Eto’o, Lautaro Martinez e Fredy Guarin e altri ancora! Ecco tutti i gol realizzati in acrobazia. Di seguito il video pubblicato dal canale YouTube dell’Inter.

Fonte: Canale YouTube [Inter]