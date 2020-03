VIDEO – Inter, da Cagliari a Udine dominio di Lukaku

Al suo primo anno all’Inter, Romelu Lukaku ha segnato 23 reti in 35 partite. Una media che lo proietta tra i migliori “debuttati” nerazzurri di sempre (vedi articolo). In Serie A il belga ne ha segnate 17, di cui 12 in trasferta: numeri che lo incoronano numero 1 in Europa. Nel video pubblicato dall’Inter su YouTube, tutti i gol fuori casa di Lukaku.

LEONE DA TRASFERTA – Romelu Lukaku è il giocatore più prolifico dell’Inter, nella stagione 2019/20. Miglior marcatore stagionale in assoluto (23 gol totali) e nei singoli tornei, ad esclusione della Champions League. In Europa è infatti primo il fedele compagno Lautaro Martinez, autore di 5 reti nel girone con Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga. In Serie A Lukaku ha segnato 17 gol, terzo in assoluto dietro a Immobile e Cristiano Ronaldo. Ma la vera particolarità risiede in una sfumatura. 12 di queste 17 marcature sono infatti arrivate lontano da San Siro: nei 5 principali campionati europei, nessuno ha segnato così tanto in trasferta. Il feeling tra Lukaku e le gare fuori casa è iniziato a settembre, con il rigore dell’1-2 a Cagliari. Si è concluso poi ad inizio febbraio, con la doppietta che ha deciso Udinese-Inter. Nel mezzo, altre 9 reti distribuite tra Milano (derby d’andata, sponda Milan), Sassuolo, Brescia, Bologna, Torino e Napoli. Approfittando della temporanea sospensione delle competizioni, l’Inter ha deciso di celebrare il suo goleador con un videoclip che raccoglie tutte le reti segnate da Lukaku fuori casa.