VIDEO – Inter, da Berti a Zanetti: i gol più belli realizzati in casa della Cremonese

L’Inter torna ad affrontare la Cremonese allo stadio Giovanni Zini dopo 27 anni nel match valido per la ventesima giornata della Serie A 2022/23. In vista della sfida rivediamo i gol più belli segnati in campionato dai nerazzurri in casa della Cremonese.

TOP 5 – Da Nicola Berti a Javier Zanetti, ecco la top cinque dei gol realizzati dall’Inter in casa della Cremonese in tutta la sua storia. Sabato la sfida tra le due squadre dopo ben ventisette anni dall’ultima volta, e si giocherà alle 18. Di seguito il video pubblicato attraverso la pagina Twitter del club.

In attesa del ritorno dei Nerazzurri allo stadio Zini, rivediamo insieme le reti più belle segnate contro la Cremonese ⚽️🙌#ForzaInter — Inter (@Inter) January 26, 2023

Fonte: Pagina Twitter [Inter]