VIDEO – Inter-Cremonese 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Cremonese, anticipo della quarta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



RISCATTO IMMEDIATO – Inter-Cremonese 3-1 nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. L’Inter supera la brutta pagina di venerdì a Roma e torna in carreggiata. Senza Romelu Lukaku giocano Edin Dzeko e Joaquin Correa e sono proprio loro a orchestrare l’azione del vantaggio: al 12′ su contropiede da corner mal gestito dalla Cremonese tiro del bosniaco, parata del prestito nerazzurro Ionut Andrei Radu e tap-in vincente dell’argentino. Il secondo gol è un capolavoro: Denzel Dumfries serve Correa, tocco a sinistra per Hakan Calhanoglu e grande assist per lo spettacolare destro al volo di Nicolò Barella. Palla imprendibile per Radu, 2-0 al 38′ e così si va al riposo. Dopo alcune occasioni per la Cremonese entra Lautaro Martinez e firma il tris, lanciato da Barella al 76′ dopo aver resistito a Charles Pickel. Partita chiusa, terzo gol consecutivo per il Toro. Proprio al 90′ i grigiorossi hanno la soddisfazione del punto della bandiera, un destro di David Okereke da fuori. Nella circostanza inguardabile Samir Handanovic, che resta fermo a guardare un tiro non certo forte né irresistibile. Al derby Inter a +1.

Video con gli highlights di Inter-Cremonese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.