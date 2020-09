VIDEO – L’Inter inizia la corsa all’UEFA: col Neuchatel trascina Zé Elias

Bergomi Pagliuca Coppa UEFA Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 16 settembre 1997. I nerazzurri avviano la vincente campagna in Coppa UEFA giocando contro gli svizzeri del Neuchatel: è Zé Elias, appena arrivato dal Bayer Leverkusen, a trascinare nel 2-0 del Meazza.



PRIMA POSITIVA – Ventitré anni fa l’Inter batteva 2-0 il Neuchatel Xamax nell’andata dei trentaduesimi di finale di Coppa UEFA 1997-1998. Si rigioca in coppa a quattro mesi dalla drammatica notte, sempre al Meazza, contro lo Schalke 04, vittorioso ai rigori nell’ultimo atto della manifestazione. Per un tempo, contro i modesti svizzeri, la squadra di Luigi Simoni non riesce a trovare i varchi giusti. Ce la fa al 58′ Zé Elias, che si infila fra le maglie della difesa elvetica e fa partire un tiro-cross che, in piena area piccola, Ronaldo trasforma in rete. Secondo gol in tre presenze con l’Inter per il Fenomeno, dopo essersi sbloccato due giorni prima a Bologna. Al 71′ il raddoppio ed è ancora Zé Elias il grande protagonista: il brasiliano, acquistato in estate, va via bene in dribbling e sul suo tiro trova la deviazione decisiva di Lionel Martin. Di seguito il video di Inter-Neuchatel Xamax dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.