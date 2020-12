VIDEO – Inter, contro la Roma altro 3-0 dopo l’impresa in Coppa UEFA

Djorkaeff Zamorano Inter-Roma

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 14 dicembre 1997. I nerazzurri passeggiano sulla Roma, vincendo 3-0 con reti di Djorkaeff, Branca e autogol di Petruzzi.

SEMPRE TRE – L’Inter il 14 dicembre 1997 trova il secondo 3-0 consecutivo dopo quello rifilato allo Strasburgo. I nerazzurri affrontano la Roma sulla scia dell’entusiasmo dell’impresa compiuta in Coppa UEFA. I giallorossi non riescono a pungere troppo dalle parti di Gianluca Pagliuca, e l’Inter decide di chiudere la gara a cavallo dell’intervallo. Prima su calcio di rigore, che si guadagna Diego Simeone. Infatti al 41′ il Cholo viene atterrato dal portiere mentre tenta di dribblarlo: dagli undici metri trasforma Youri Djorkaeff. E al 4′ del secondo tempo arriva il raddoppio. Lancio dalla destra, Luigi Sartor esegue una perfetta sponda di testa in area, Marco Branca raccoglie e gira in rete al volo. Dopo il 2-0 le cose si mettono ancora meglio dell’Inter, perché la Roma rimane in 9. Al 51′ doppio giallo per Matteo Pivotto; al 58′ stessa sorte per Francesco Totti. I nerazzurri tolgono così il piede dall’acceleratore, trovando comunque il 3-0. Al 71′ un tiro di Ivan Zamorano viene deviato da Fabio Petruzzi, che inganna il suo stesso portiere. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della gara: