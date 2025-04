VIDEO – Inter, contro il Bayern Monaco per provare a sognare! Ecco la maglia

L’Inter di Inzaghi, dopo il pari in campionato sul campo del Parma, si tuffa nei quarti di Champions League dove questa sera affronterà il Bayern Monaco di Kompany all’Allianz Arena. Svelata la maglia di Lautaro Martinez e compagni

SERATA DI GALA – L’Inter di Simone Inzaghi è reduce dal deludente pareggio sul campo del Parma in campionato, che in ogni caso non ha stravolto la classifica poiché anche il Napoli non è andato oltre l’1-1 a Bologna. Stasera però i nerazzurri metteranno un attimo da parte la Serie A per tuffarsi nei quarti di Champions League, con la sfida contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena. Con quale maglia scenderà in campo l’Inter?

Inter, svelata la maglia della super sfida con il Bayern Monaco

TUTTO PRONTO – L’Inter su X ha reso pubbliche le immagini dallo spogliatoio, svelando dunque anche la maglia che indosseranno Lautaro Martinez e compagni. Si tratta della Prima Maglia, quella nerazzurra. Quasi tutti pronto a Monaco, che la Champions League vada in scena.

Questo il video pubblicato su X.