VIDEO – Inter, Conte macina chilometri: “Allenamento anche per me oggi!”

CHILOMETRI – Antonio Conte è un allenatore che pretende tantissimo dalla sua squadra ma anche da se stesso, come dimostra su Instagram. Il tecnico dell’Inter, infatti, ha pubblicato un video in cui si allena duramente macinando chilometri sulla cyclette: “Allenamento anche per me oggi”, scrive Conte.