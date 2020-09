VIDEO – Inter, che fatica col CSKA Mosca! Zarate regala i tre punti

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 27 settembre 2011. Contro il CSKA Mosca Mauro Zarate regala la vittoria ai nerazzurri con la sua prima rete in Champions League.

SOFFERENZA – L’inizio della stagione 2011/12 dell’Inter è uno dei più difficili che si ricordi. La scelta di mettere Gian Piero Gasperini in panchina si rivela presto errata, e il 27 settembre c’è già Claudio Ranieri al suo posto. Un cambio che produce subito i risultati sperati, anche in Champions League. La manifestazione per l’Inter inizia con l’umiliante sconfitta in casa contro il Trabzonspor. La seconda giornata è potenzialmente già decisa, e si disputa in casa del CSKA Mosca. Ma le cose per i nerazzurri iniziano nel migliore dei modi. Al 6′ Lucio insacca su calcio d’angolo sfruttando una pessima uscita del portiere. Al 23′ Giampaolo Pazzini devia in porta il cross di rasoterra di Yuto Nagatomo. Un inizio fulminante che potrebbe recitare addirittura un 0-4 come risultato. Forti dello 0-2, i nerazzurri iniziano a controllare ma al terzo minuto di recupero del primo tempo i padroni di casa accorciano. Dzagoev disegna una punizione perfetta dai 25 metri, andando all’intervallo sull’1-2. Nella ripresa la gara è schizofrenica, fino alla doccia gelata a tredici minuti dalla fine. Vagner Love riceve palla sul vertice sinistro dell’area, salta secco il marcatore e fucila Julio Cesar sul primo palo. Un gol che rischia di essere più compromettente del previsto, ma due minuti dopo sale in cattedra Mauro Zarate. Esteban Cambiasso alza palla dalla trequarti, e l’attaccante compie una scelta vincente sullo stop. Blocca la palla di petto, mandando fuori giri l’avversario diretto, e scocca un potente sinistro dal limite. Niente da fare per il portiere: 2-3 Inter! Nel video YouTube di “Michele Lupoli” gli highlights della gara: