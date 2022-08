VIDEO – Inter, che accoglienza a Pescara per la sfida al Villarreal!

L’Inter è in arrivo allo Stadio Adriatico di Pescara, dove alle 20.30 andrà in scena l’amichevole contro il Villarreal. Il club nerazzurro, attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, ha condiviso il video della grande accoglienza dei tifosi per la squadra.

ENTUSIASMO – Grande calore ed entusiasmo attorno ai nerazzurri, in vista della prossima stagione. Lo dimostra anche il video appena pubblicato dai canali social della società, con la squadra accolta nel migliore dei modi prima dell’amichevole Inter-Villarreal di questa sera.