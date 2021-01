VIDEO – Tra Inter e Cesena primo tempo pirotecnico: Chivu decide il 3-2

Cristian Chivu

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 19 gennaio 2011. Contro il Cesena finisce 3-2, e succede tutto nel primo tempo: il gol vittoria lo firma Christian Chivu.

RITMI ALTI – L’Inter il 19 gennaio 2011 regola subito la partita contro il Cesena, recupero di Serie A. Dopo un quarto d’ora, infatti, i nerazzurri sono già in vantaggio 2-0. Un uno-due letale firmato dall’attacco di Leonardo nel giro di sessanta secondi. Al 14′ Samuel Eto’o conclude con un diagonale destro un’azione tarantolata al limite dell’area emiliana. E un minuto dopo raddoppia Diego Milito, che insacca a porta vuota l’assist di Goran Pandev. Una partita in discesa, che forse spinge l’Inter ad adagiarsi troppo. E così il Cesena trova i pertugi per rifarsi sotto, e trovare un incredibile pareggio. Al 23′ Erjon Bogdani piazza un tiro angolato da dentro l’area, che si infila rasente al palo. E al 29′ Emanuele Giaccherini sbuca alle spalle della difesa, raccogliendo al volo uno spiovente centrale e beffando tutti. Improvvisamente, alla mezz’ora, l’Inter si ritrova in parità nonostante le quattro reti segnate fino a quel momento. Ma non è ancora finita. Al 46′ del primo tempo, Maicon indirizza un cross dalla destra: nell’area del Cesena spunta Christian Chivu, che di testa insacca la rete del 3-2. Il risultato è di nuovo in ordine, e non cambierà fino alla fine. Nel video YouTube di “michool82” possiamo rivedere il festival del gol di quella sera: