VIDEO – L’Inter celebra la notte degli Oscar con un ‘effetto speciale’

È la notte degli Oscar, gli Academy Awards che si assegnano in una delle cerimonie più famose al mondo. Anche l’Inter, tramite il suo account ufficiale Twitter, la celebra con un video particolare.

IL NUMERO – L’Inter partecipa “a modo suo” alla notte degli Oscar. Lo fa con un video di una delle giocate più a effetto viste in questo 2022, purtroppo finora senza grosse soddisfazioni. “E l’Oscar per i Migliori Effetti Speciali va a… Hakan Calhanoglu“, il post via Twitter da parte della società.

Nel video una gran giocata da parte del turco ai danni di Gianluca Mancini, durante la partita di Coppa Italia con la Roma dell’8 febbraio.