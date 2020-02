VIDEO – Inter, col Catania (a porte chiuse) il record di vittorie consecutive

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 25 febbraio 2007. A porte chiuse, proprio come succederà giovedì col Ludogorets e domenica con la Juventus (ma per motivi ben diversi), i nerazzurri vincevano 2-5 col Catania e segnavano il record di vittorie consecutive in Serie A, che regge tuttora.



SEMPRE ATTUALE – Tredici anni fa l’Inter batteva 2-5 il Catania nella venticinquesima giornata di Serie A 2006-2007. Si gioca in campo neutro al Manuzzi di Cesena e a porte chiuse perché i siciliani hanno avuto la squalifica del campo sino a fine stagione, dopo gli incidenti che hanno portato alla morte dell’ispettore Filippo Raciti. Proprio al 45′ Inter in vantaggio: colpo di testa di Walter Samuel su calcio d’angolo a un passo dall’intervallo. A inizio ripresa altri due gol, al 49′ rasoterra angolato di Santiago Solari e al 56′ cross di Fabio Grosso che sorprende l’ex Armando Pantanelli. Un errore difensivo permette a Gionatha Spinesi di accorciare al 65′ ma due minuti dopo Zlatan Ibrahimovic riporta a tre le marcature di distanza. È Julio Ricardo Cruz, al 78′ di sinistro su gran cross di Maicon, a chiudere il 2-5 dopo che Giorgio Corona, quattro minuti prima, aveva accorciato. È la diciassettesima vittoria consecutiva, record assoluto del campionato di Serie A tuttora imbattuto. Di seguito il video di Catania-Inter dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.