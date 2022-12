VIDEO – Inter, casting speciale per la nuova campagna di Natale

L’Inter ha sempre trovato idee belle e divertenti per promuovere i propri prodotti natalizi. Anche per questo Natale la società nerazzurra non si è smentita. Oggi è stata infatti presentata la nuova campagna natalizia attraverso un video di lancio, nel quale viene mostrato un casting con dei protagonisti inediti.

SPAZIO AI PIÙ PICCOLI − L’Inter oggi ha presentato tramite il proprio sito la nuova campagna di Natale. Il lancio è avvenuto attraverso un divertente video che vede come protagonisti alcuni bambini. La nuova campagna di Natale ha come nome “This Christmas Dream Big”, e rappresenta al meglio lo spirito del video e della campagna nerazzurra. I bambini sono stati infatti chiamati a realizzare il proprio sogno, prendendo il posto di alcuni calciatori della prima squadra e della squadra femminile. In particolare i piccoli protagonisti hanno sostituito André Onana, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Lautaro Martinez e Stefanie Van der Grag. Nel video viene mostrato il casting di questi bambini, intervistati dall’attore e content creator Tommaso Cassissa. Il loro compito sarà quello di promuovere i nuovi prodotti della linea natalizia dal nome Inter Xmas Collection 2022.

Fonte: YouTube [Inter]